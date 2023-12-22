Гвардиола стал рекордсменом по победам в клубном чемпионате мира по футболу
52-летний испанский специалист вышел на чистое первое место по количеству побед в клубном чемпионате мира. У Гвардиолы теперь их четыре. На втором месте располагается Карло Анчелотти (три трофея).
Также Гвардиола стал первым тренером, которому удалось победить в клубном ЧМ с тремя различными командами — «Баварией», «Барселоной» и МС.
«Манчестер Сити» в финале турнира 2023 года обыграл «Флуминенсе» со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.