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Гвардиола стал рекордсменом по победам в клубном чемпионате мира по футболу

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает ставить рекорды на мировой футбольной арене.

52-летний испанский специалист вышел на чистое первое место по количеству побед в клубном чемпионате мира. У Гвардиолы теперь их четыре. На втором месте располагается Карло Анчелотти (три трофея).

Также Гвардиола стал первым тренером, которому удалось победить в клубном ЧМ с тремя различными командами — «Баварией», «Барселоной» и МС.

«Манчестер Сити» в финале турнира 2023 года обыграл «Флуминенсе» со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian.



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