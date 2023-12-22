Не в деньгах счастье: новый формат клубного чемпионата мира позволит командам заработать, но при этом уплотнит календарь

ФИФА решилась на кардинальные реформы клубного чемпионата мира. Пятничный матч между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» станет последним финалом турнира, проходящего по привычной схеме. Благодаря новому формату команды получат больше денег за счёт трансляций и рекламы, но при этом время на отдых футболистов существенно сократится. Некоторые международные организации и специалисты уже выразили беспокойство за здоровье игроков.

Обновлённый мундиаль

2023 год точно оставит заметный след в истории клубного футбола. На прошлой неделе состоялись последние матчи групповых этапов еврокубков, а в пятницу пройдёт финал заключительного чемпионата мира в привычном формате. В минувшее воскресенье в саудовской Джидде прошло заседание Совета ФИФА, на котором были утверждены квалификационные критерии обновлённого турнира.

Страну-хозяйку клубного мундиаля выбрали ещё в июне. Соревнования пройдут в США: для страны это мероприятие станет своего рода подготовкой перед чемпионатом мира среди сборных, который ей предстоит принять совместно с Мексикой и Канадой в 2026 году. В турнире примут участие 32 команды, их поделят на восемь групп. Коллективы, занявшие первые два места в своих квартетах, выйдут в плей-офф.

Европе будет предоставлено 12 квот: четыре из них получат победители последних розыгрышей Лиги чемпионов, а оставшиеся восемь — лучшие команды последних четырёх сезонов согласно рейтингу УЕФА. Таким образом, «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» уже обеспечили себе попадание на мундиаль, поскольку именно они выиграли главный клубный турнир континента в сезонах-2020/21, 2021/22 и 2022/23. Кроме того, в Северную Америку гарантированно полетят «Бавария», ПСЖ, «Интер», «Порту» и «Бенфика», которые стали недосягаемы для преследователей.

По данным Sky Sports, ФИФА ограничила максимальное представительство одной страны двумя клубами, однако это правило перестанет действовать, если команды из одного чемпионата выиграют Лигу чемпионов больше двух раз за четыре года. Таким образом, «Арсенал» может поехать на турнир только в том случае, если возьмёт главный европейский трофей в нынешнем сезоне. А вот «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и другие английские клубы не получат путёвку на соревнования ни при каких условиях.

В Южной Америке места на чемпионате мира забронировали победители трёх последних Кубков Либертадорес: «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе». Четвёртую путёвку получит триумфатор грядущего года, а ещё две — лучшие команды по рейтингу КОНМЕБОЛ за четыре сезона. Такая же схема отбора действует в Азии, Африке и Северной Америке, только для местных клубов предоставлено четыре квоты вместо шести. Таким образом, участие в мундиале гарантировали «Аль-Хиляль», «Урава», «Аль-Ахли», «Видад», «Монтеррей», «Сиэтл» и «Леон». Ещё одно место достанется новозеландскому «Окленду», который уже стал недосягаем по рейтингу для соперников по Океании, а последний слот займёт представитель страны-хозяйки.

Возрождение Межконтинентального кубка

Чемпионат мира среди клубов будет проводиться каждые четыре года, однако без ежегодных зимних соревнований команды и зрители не останутся. Временной отрезок нынешнего мундиаля займёт Межконтинентальный кубок, который не разыгрывался с 2004 года. Раньше в нём участвовали только победители европейской Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, но со следующего сезона к ним добавятся представители других конфедераций.

Возрождённый турнир будет проходить в формате текущего чемпионата мира с минимальными изменениями. В первом раунде победитель Лиги чемпионов Азии или Африки (кто именно — определит жребий) на домашнем стадионе сыграет с победителем Лиги чемпионов Океании. На следующем этапе триумфатор этой пары сразится с оставшимся представителем AFC или CAF, а параллельно между собой будут играть обладатели Кубка Либертадорес и Кубка КОНКАКАФ. Победители этих пар выйдут в финальный этап, который будет проводиться на нейтральной территории. Там коллективы сыграют за право сразиться в решающем поединке с триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

Едва ли слегка скорректированный формат всерьёз повлияет на турнирные расклады: в финале по-прежнему с завидной регулярностью будут играть европейские и латиноамериканские команды, только первые попадут туда напрямую, а вторым будет необходимо пройти два раунда плей-офф вместо привычного одного.

Таким образом, в урожайный сезон успешный английский клуб с учётом всех национальных трофеев и еврокубковых сможет записать на свой счёт аж восемь трофеев. Разумеется, помимо количества титулов увеличится и денежный поток: по данным Sky Sports, участники обновлённого чемпионата мира в среднем заработают €58 млн.

Больше денег — меньше отдыха

Впрочем, обратная сторона у этой медали тоже есть, причём далеко не факт, что достоинства нововведений перевешивают недостатки. Клубный мундиаль пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года и завершится всего за месяц до старта ведущих европейских лиг. Кроме того, турнир будет проводиться в промежуточный год между чемпионатом мира и чемпионатом Европы среди сборных — таким образом, у ведущих европейских футболистов останется лишь одно лето без крупных международных соревнований за четырёхлетний цикл.

До старта турнира больше года, но негативные реакции на сомнительные реформы стали появляться уже сейчас. Например, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обвинила ФИФА в пренебрежении здоровьем игроков.

«Крайнее психологическое и физическое напряжение при игре на высшем уровне — это основная проблема игроков, участвующих в многочисленных соревнованиях клубов и национальных сборных, что приводит к истощению, физическим травмам, проблемам с психическим здоровьем, снижению производительности и рискам сокращения продолжительности карьеры. Они неоднократно высказывали свои опасения по поводу растущей нагрузки национальным профсоюзам футболистов. FIFPRO в срочном порядке призывает ФИФА посодействовать обсуждению со всеми заинтересованными сторонами вопроса о введении базовых правил по охране здоровья и безопасности игроков для поддержки благосостояния профессиональных футболистов», — говорится в официальном заявлении организации.

Более жёсткую жалобу составили члены Всемирного форума лиг, в состав которого входят 44 высших дивизиона разных стран. Организация обвинила ФИФА в невыполнении обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола, а также в том, что она ставит во главу угла собственные интересы, увеличивая количество матчей для получения ещё большего дохода. По данным Daily Mail, письмо среди прочих подписали представители Английской премьер-лиги.

Против нового формата также высказался генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго. По его словам, игроки стали пешками в борьбе между руководящими футбольными организациями, и о их здоровье никто не беспокоится.

Среди тренеров топ-клубов отреагировать на реформы успел только Хосеп Гвардиола, намекнувший на сложности, которые могут возникнуть из-за появления дополнительного турнира.

«Я не против новых соревнований, я против нехватки времени на восстановление год за годом. Вот на что я всё время жалуюсь. Нормально играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы заканчиваем сезон, нам нужно время перед тем, как мы снова приступим к работе», — сказал наставник «Манчестер Сити».

Юргена Клоппа о свежих идеях ФИФА пока не спрашивали, но едва ли главный тренер «Ливерпуля» будет от них в восторге: в 2019 году он активно выступал против клубного чемпионата мира даже в его нынешнем формате. Кроме немца, недовольство плотностью календаря регулярно выражал Карло Анчелотти, а сейчас в «Реале» три футболиста вылетели из состава из-за разрыва крестообразных связок. Едва ли в нынешних условиях итальянцу стоит задавать вопрос о грядущих соревнованиях.

А вот Арсен Венгер, напротив, поприветствовал новый формат клубного мундиаля. По словам француза, реформы дадут толчок к развитию футбола за пределами Европы.

«Положительное влияние на клубы будет огромным, поскольку это увеличит ресурсы, выделяемые для клубов по всему миру, чтобы они могли развиваться и конкурировать. В Европе нам повезло, но важно сделать футбол по-настоящему глобальным. Это даст другим командам шанс добиваться прогресса. Вот настоящая цель. Это даст больше возможностей большему числу игроков по всему миру выступать на самом высоком уровне. Я чувствую, что футбольные болельщики очень хотят увидеть, как их клубы будут соревноваться на мировой арене», — приводит слова бывшего главного тренера «Арсенала» журналист Бен Джейкобс.

Хосеп Гвардиола

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ФИФА и УЕФА в последние годы любят креативить, но до настоящего времени их полёт фантазии практически не влиял на календарь. Например, Лига наций попросту заменила собой товарищеские матчи, а Лига конференций органично вписалась в еврокубковые окна. Сейчас же руководящие футбольные органы взяли чёткий курс на уплотнение расписания клубов: новый формат еврокубков увеличит количество игр осенью и зимой с шести до восьми, а чемпионат мира добавит командам от трёх до семи матчей перед стартом национальных первенств. По данным Sky News, некоторые футболисты за сезон могут провести более 80 встреч за клуб и сборную, что на 10% превышает нынешние максимальные значения.

Безусловно, достаток клубов благодаря прибыли от рекламы и трансляций вырастет. Однако в данных условиях всем членам футбольного сообщества стоит задать самим себе один вопрос: «А в деньгах ли счастье?»