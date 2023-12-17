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Клубный чемпионат мира ФИФА впервые в истории продлится месяц

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира.

Турнир в обновлённом формате пройдёт летом 2025 года в США с 15 июня по 13 июля. Планируется, что в Северную Америку приедут 32 команды.

Своё участие уже подтвердили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Аль-Ахли», «Видад», «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон», «Окленд Сити», «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на критику заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года.

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