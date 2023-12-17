Инфантино: для меня как для президента ФИФА США — то же самое, что и Китай

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал на критику заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года.

«Это двойные стандарты Запада. Все главы западных государств налаживают отношения с Саудовской Аравией и заключают с этой страной сделки на миллиарды долларов. А для меня как для президента ФИФА США — то же самое, что Китай, а Северная Корея — то же самое, что и Южная», — приводит слова Инфантино Der Tagesspiegel.

По его словам, место проведения чемпионата мира должно соответствовать всем критериям ФИФА, включая права человека.

«Процесс не заканчивается, а только начинается с подачи заявки. Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я возглавил ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная», — сказал он.

Саудовская Аравия является единственной страной, подавшей заявку на проведение мирового первенства в 2034 году.

Ранее сообщалось, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco станет крупнейшим спонсором ФИФА.