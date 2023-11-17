Times: саудовская нефтяная компания Aramco станет крупнейшим спонсором ФИФА

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco станет крупнейшим спонсором Международной федерации футбола (ФИФА).

Сумма сделки может достигать £84 млн в год, что сделает компанию Aramco самым крупным спонсором ФИФА, сообщает The Times.

Отмечается, что компания намерена заключить соглашение после того, как Саудовская Аравия получит право на проведение чемпионата мира 2034 года.

31 октября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Саудовская Аравия примет мундиаль 2034 года.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков поприветствовал заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ в 2034 году.