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Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что Саудовская Аравия примет мундиаль 2034 года.
Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия
  • globallookpress.com
  • © Sebastian EL-SAQQA

«Следующие два чемпионата мира пройдут в Африке (Марокко) и Европе (Португалия, Испания), три матча в честь юбилея пройдут в Южной Америке (Аргентина, Парагвай, Уругвай) в 2030 году, а также в Азии (Саудовская Аравия) в 2034 году», — написал Инфантино в социальных сетях.

31 октября стало известно, что Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года.

В федерации заявили, что страна сосредоточится на заявках на проведение женского Кубка Азии 2026 года и клубного чемпионата мира 2029 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции.

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