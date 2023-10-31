Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что Саудовская Аравия примет мундиаль 2034 года.

«Следующие два чемпионата мира пройдут в Африке (Марокко) и Европе (Португалия, Испания), три матча в честь юбилея пройдут в Южной Америке (Аргентина, Парагвай, Уругвай) в 2030 году, а также в Азии (Саудовская Аравия) в 2034 году», — написал Инфантино в социальных сетях.

31 октября стало известно, что Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года.

В федерации заявили, что страна сосредоточится на заявках на проведение женского Кубка Азии 2026 года и клубного чемпионата мира 2029 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции.