Скира: чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции

Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, заявка Италии и Турции осталась единственной после того, как Россия, претендовавшая на организацию и проведение европейского первенства, была исключена.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально должен объявить о своём решении 10 октября на заседании в Ньоне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что УЕФА может изменить решение о допуске российских сборных.