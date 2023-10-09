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The Independent: УЕФА может изменить решение о допуске российских сборных

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить решение о допуске российских юниорских команд до турниров под своей эгидой.
The Independent: УЕФА может изменить решение о допуске российских сборных
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщает The Independent, из-за принятого решения на президента организации Александера Чеферина оказывается давление с целью возвращения к вопросу на ближайшем заседании исполкома, которое состоится 10 октября.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к турнирам. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к соревнованиям до окончания специальной военной операции.

Ранее стало известно, что ФИФА допустила до участия в турнирах юношеские сборные России.

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