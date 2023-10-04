ФИФА допустит юношеские сборные России до ЧМ в случае их квалификации на турниры

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила до участия в турнирах юношеские сборные России.

Как сообщается на сайте организации, россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы. Команда будет иметь название «Российский футбольный союз» и выступать без флага и гимна, в нейтральных цветах.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее в УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные России.