Состоялся последний матч группового этапа в истории еврокубков

Состоялся последний матч группового этапа в истории еврокубковых турниров.

С сезона-2024/25 у Лиги чемпионов поменяется формат проведения соревнований. В следующем году в турнире будет швейцарская система и увеличение количества команд с 32 до 36. Руководство УЕФА приняло решение отказаться от группового этапа в его нынешней форме.

В Лиге Европы сезона-2024/25 главные изменения связаны с групповым этапом, который станет общим с участием 36 команд. Каждая команда встретится с восемью разными соперниками (четыре раза дома, четыре раза на выезде).

В Лиге конференций групповой этап также пройдёт с общим участием 36 команд. Каждый клуб встретится с шестью разными соперниками (три раза дома, три — на выезде).

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов сыграли последний в истории турнира матч группового этапа.

















