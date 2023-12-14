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В Лиге чемпионов сыграли последний в истории турнира матч группового этапа

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В Лиге чемпионов УЕФА сыграли последний в истории турнира матч группового этапа.

С сезона-2024/2025 у Лиги чемпионов поменяется формат проведения соревнований. В следующем году в турнире будет швейцарская система и увеличение количества команд с 32 до 36. Руководство УЕФА приняло решение отказаться от группового этапа в его нынешней форме.

36 клубов сформируют единую таблицу. Каждая команда сыграет по восемь матчей друг с другом (четыре — дома , четыре — на выезде).

В 1/8 финала напрямую выйдут восемь лучших команд турнирной таблицы. Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют дополнительные две игры, определив вторую восьмёрку сильнейших.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона состоится 18 декабря.

Первые матчи плей-офф состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

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