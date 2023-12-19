Гвардиола раскритиковал ФИФА за новый формат клубного чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за обновлённого формата клубного чемпионата мира по футболу.

«ФИФА решила создать новый формат турнира и расширить календарь ещё больше. Придётся адаптироваться», — приводит слова Гвардиолы британский журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Тренер считает, что новый формат приведёт к отсутствию времени на восстановление игроков из-за перегруженности календаря.

«Я против отсутствия времени на восстановление из года в год. Нормально играть каждые три, пять, семь дней, но, когда мы закончим сезон, нам нужно время, чтобы начать всё сначала», — сказал он.

Обновлённый формат клубного чемпионата мира был утверждён на совете ФИФА в марте. Соревнование с 32 командами пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Согласно системе отбора, в первом турнире примут участие 12 европейских клубов, шесть команд из Южной Америки, по четыре клуба из Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ, а также один представитель Океании.

Последний клубный чемпионат мира в своём нынешнем формате проходит с 11 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного чемпионата мира.