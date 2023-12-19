Daily Mail: АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного чемпионата мира

Английская премьер-лига (АПЛ) направила письмо с жалобой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) из-за обновлённого формата клубного чемпионата мира.

Как сообщает Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, которая подала письмо с жалобой от Всемирного форума лиг (WLF), в который также входят испанская Ла Лига, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига.

По информации источника, в самом письме WLF в резкой форме обвинила ФИФА в невыполнении своих обязанностей в качестве мирового руководящего органа и в том, что организация ставит на первое место свои собственные интересы, планируя больше игр для получения ещё большего дохода.

В WLF считают, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и ставя футболистов в тяжёлую ситуацию и подвергая их большему количеству травм.

Напомним, что обновлённый формат клубного чемпионата мира был утверждён на совете ФИФА в марте. Соревнование с 32 командами пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Согласно системе отбора, в первом турнире примут участие 12 европейских клубов, шесть команд из Южной Америки, по четыре клуба из Азии, Африки и зоны КОНКАКАФ, а также один представитель Океании.

Последний клубный чемпионат мира в своём нынешнем формате проходит с 11 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бразильский «Флуминенсе» обыграл египетский «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира.