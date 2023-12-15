На мажорной ноте: «Карабах» с Лунёвым в составе вышел в плей-офф Лиги Европы, Миранчук отметился голевым пасом

«Ливерпуль» потерпел поражение в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Юнионом», а «Брайтон» и «Вест Хэм» одержали победы и напрямую пробились в 1/8 финала. «Вильярреал» на выезде оказался сильнее «Ренна» и поднялся на первое место в своём квартете, а «Бетис» дома сенсационно уступил «Рейнджерс» и вылетел в Лигу конференций. «Карабах» с Андреем Лунёвым в составе взял верх над «Хеккеном» и вышел в 1/16 финала, а игрок «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в разгроме «Ракува», отдав голевую передачу.

Осечка «Ливерпуля» в резервном составе

К матчу последнего тура группового этапа Лиги Европы с «Юнионом» «Ливерпуль» подошёл лишённым всякой мотивации. А потому в Бельгию Юрген Клопп не взял практически всех лидеров, за исключением нескольких человек. Зато шанс получили молодые резервисты. Хозяевам, напротив, кровь из носу необходима была победа, чтобы подняться на второе место в квартете E и остаться в ЛЕ.

Неудивительно, что они достаточно спокойно добились своего. Со стартовым свистком арбитра игроки бросились вперёд и принялись создавать моменты. До поры надёжен был Кивин Келлехер, который совершил пару сейвов, в том числе не позволив Хокану Нильссону реализовать выход один на один.

Однако по истечении получаса и он оказался бессилен, когда Мохамед Амура обыграл его и отправил мяч в пустой створ. Однако гости моментально сравняли счёт. После подачи углового Джарелл Куанса отметился дебютным голом в составе красных. Но Кэмерон Пуэртас ещё до перерыва опять склонил чашу весов на сторону подопечных Александера Блессина.

Во второй половине скорее они могли увеличить преимущество, чем соперники спастись. Пуэртасу даже удалось оформить дубль, но судья при помощи коллег на VAR зафиксировал нарушение у Амуры. Однако этот успех команде не помог, поскольку «Тулуза» в параллельной встрече одолела ЛАСК и сохранила вторую позицию за собой.

Победы «Брайтона» и «Вест Хэма»

Две другие английские команды поднялись на первые места в своих квартетах ЛЕ только благодаря победам в заключительный игровой день. «Вест Хэм» на классе разобрался с «Фрайбургом», ещё до перерыва дважды огорчив Ноа Атуболу. Главным героем стал Эдсон Альварес. Сначала мексиканец выполнил изумительный результативный заброс в штрафную на Мохаммеда Кудуса, а затем сам завершил атаку аккуратным точным ударом.

«Брайтон», напротив, заставил поклонников понервничать. В матче с «Марселем» он с ходу завладел инициативой и повёл осаду чужих ворот. Однако «Олимпик» оборонялся надёжно, да и Пау Лопес при случае выручал одноклубников. Вместе с тем гости почти не помышляли о контрвыпадах и не нанесли ни единого выстрела в створ.

И когда стало казаться, что они увезут из Брайтона энд Хоува устраивающую их ничью, выручил хозяев Жоао Педро. Получив пас от партнёра, он развернул опекуна в штрафной и неотразимо пробил в девятку. Попутно бразилец с шестью голами вырвался в лидеры гонки бомбардиров турнира.

А вот единственный представитель Туманного Альбиона в Лиге конференций «Астон Вилла» завершил групповой этап неожиданной осечкой в Боснии и Герцеговине. Фаворит вёл с минимальной разницей в счёте благодаря точному удару Николо Дзаньоло, но позволил «Зриньски» спастись на 87-й минуте. Впрочем, на перспективах команды это не сказалось, ведь она заранее гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Суперматч во Франции

Между тем «Ренн» и «Вильярреал» провели невероятное противостояние в борьбе за прямую путёвку в 1/8 финала ЛЕ. Французский коллектив выглядел фаворитом, поскольку опережал оппонентов на два очка и принимал их в родных стенах, но умудрился уступить.

Зато в этот вечер болельщики на арене «Роазон Парк» стали свидетелями яркого зрелища. Команды не могли открыть счёт почти до перерыва, но потом отличились дважды за две минуты. Сначала Херар Морено реализовал пенальти, а затем Лоранс Ассиньон, воспользовавшись забросом из глубины, убрал на замахе защитника и с острого угла покатил мяч между ног Пепе Рейне. По истечении часа Ильяс Ахомаш вновь вывел гостей вперёд благодаря рикошету. В концовке же стороны опять выстрелили дуплетом. Людовик Блас восстановил равновесие, но следом Дани Парехо поставил точку в комбинации.

Концовка тоже удалась на славу. Рефери компенсировал шесть минут, но спортсмены переиграли добрых 14. Затяжную паузу пришлось взять из-за травмы Маттео Габбиа, который неудачно врезался головой в колено партнёру и покинул поле на носилках. На 11-й добавленной Ассиньон угодил со стандарта в перекладину, но спустя буквально 30 секунд первым оказался на отскоке в штрафной. Увы, фанаты хозяев радовались недолго — судья отменил взятие ворот из-за нарушения правил. Так «Вильярреал» всё же взлетел на вершину квартета F.

«Бетис», наоборот, шокировал фанатов в плохом смысле слова. Для того чтобы хотя бы остаться на второй позиции в группе, ему достаточно было дома разойтись миром с «Рейнджерс». Однако севильцы уступили — 2:3. Дважды они находили в себе силы восстановить равновесие на табло. Но на гол вышедшего на замену Кемара Руфа ответить никто не успел.

Разгромы от «Ромы» и «Аталанты»

А вот «Рома» не сумела опередить «Славию» в сражении за лидерство в группе G ЛЕ, хотя не оставила шансов «Шерифу». Уже на 11-й минуте Ромелу Лукаку замкнул прострел Николы Залевского с пары метров и отметился 12-м голом во всех соревнованиях в текущем сезоне. Более того, в концовке он ещё и ассистировал партнёру.

Затем другой нападающий команды, Андреа Белотти, добил мяч в сетку с близкой дистанции, когда Максим Коваль не сумел прервать заброс во вратарскую. А незадолго до финального свистка Никколо Писилли довёл дело до разгрома. Юный хавбек проводил лишь второй поединок в составе римлян и забил дебютный мяч. Но «Славия» параллельно оказалась сильнее «Серветта» и осталась на вершине.

Ещё уверенней разобралась с «Ракувом» «Аталанта», четырежды огорчившая представителя Польши. Российские же любители футбола получили очередной повод порадоваться за Алексея Миранчука. За несколько дней до того он, выйдя на замену, в компенсированное время матча с «Миланом» отдал пас на победный гол Луису Мурьелю. В еврокубке он попал в старт и опять ассистировал колумбийцу. Россиянин в дебюте отобрал мяч на чужой половине и сразу нашёл впереди форварда. Также в его активе три неточных выстрела и аналогичное количество передач под удар.

В свою очередь, «Фиорентина» с огромным трудом сохранила лидерство в своём квартете в ЛК. В матче заключительного тура она на выезде сошлась с прямым конкурентом «Ференцварошем» и пропустила сразу после перерыва. Но в сложный миг фиолетовых спас Лука Раньери, подключившийся на подачу стандарта и неотразимо пробивший головой.

Успех «Карабаха»

Помимо вылетевшего из ЛЧ «Шахтёра», в плей-офф ЛЕ будет представлена только одна команда с постсоветского пространства — «Карабах». Коллектив в третий раз подряд пробился в еврокубковую весну, только в уходящем и прошлом годах выступал в ЛК.

При определённых раскладах его устраивало даже домашнее поражение в матче с «Хеккеном», но Андрей Лунёв и его партнёры не стали играть с судьбой. Уже на первой минуте Леандру Андраде открыл счёт, воспользовавшись грубой ошибкой вратаря. А в компенсированное время Яссин Бензия удвоил преимущество. Во второй половине агдамцы остались без удалённого Марко Вешовича, но держались. Да и российский футболист на последнем рубеже действовал в высшей степени надёжно. Единственной ложкой дёгтя для него стал обидный автогол Бадави Гусейнова на 94-й минуте, помешавший отстоять на ноль.

Также в этой четвёрке нельзя не отметить «Байер», который единственный из 32 участников не допустил осечек на этой стадии турнира. Во встрече последнего тура леверкузенцы не оставили шансов «Мольде» благодаря дублю Адама Гложека.

В ЛК сохраняла призрачные шансы на продолжение борьбы «Астана». Чтобы выйти в 1/16 финала, требовалось не только обыгрывать команду «Виктория Плзень», но и верить в осечку загребского «Динамо» в противостоянии с «Балкани». В итоге казахстанская дружина не справилась со своей частью задачи, пропустив три мяча. А вот «Заря», заранее лишившаяся надежды, напоследок громко хлопнула дверью, разгромив «Брейдаблик» — 4:0. Причём уже к 20-й минуте оппоненты пропустили трижды и прекратили сопротивление.

Вылет Кокорина и гол Оздоева

К сожалению, завершил выступление в еврокубках и «Арис» с Александром Кокориным в составе. В поединке заключительного тура ЛЕ ему требовалось брать верх над «Спартой», чтобы хотя бы подняться на третью позицию, но борьбы не получилось. Уже на четвёртой минуте счёт открыл бывший форвард «Локомотива» Ян Кухта, а на 11-й Велько Бирманчевич удвоил преимущество пражан. Окончательно же все вопросы были сняты, когда серб оформил дубль.

Что касается россиянина, то он провёл не самую яркую встречу. Хотя его заменили лишь в концовке, Кокорин практически не был заметен. Таким образом, единственный приятный момент для поклонников лимассольцев — гол престижа Лео Бенгтссона незадолго до финального свистка.

Зато Магомед Оздоев завершил групповой этап ЛК голом и помог ПАОК одолеть ХИК — 4:2. Салоникийцы быстро пропустили, но российский хавбек восстановил равновесие фирменным выстрелом из пределов штрафной. Всего в его активе теперь пять мячей за новый коллектив. А подопечные Рэзвана Луческу набрали на этой стадии еврокубка 16 очков и заранее пробились в 1/8 финала.

А вот «Будё-Глимт» в отсутствие травмированного Никиты Хайкина довольствовался 1/16. Норвежский коллектив имел возможность подняться на первую строчку в квартете, но для этого требовалось на выезде обыгрывать «Брюгге» с разницей в два мяча. Решить эту задачу не удалось. Гости уступили со счётом 1:3.