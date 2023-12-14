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Лунёв и Оздоев — единственные из россиян, сыгравшие все матчи группового этапа еврокубков

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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв и полузащитник ПАОК Магомед Оздоев являются единственными российскими игроками, которые сыграли все матчи группового этапа еврокубков сезона-2023/24.

«Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе H. На счету команды десять очков. Лунёв провёл шесть матчей за клуб и в четырёх играх оставил ворота в неприкосновенности. 

ПАОК также пробился в следующую стадию Лиги конференций, выиграв группу G. Оздоев в шести матчах групповой стадии отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы.

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