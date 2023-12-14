ПАОК с Оздоевым победил ХИК в матче Лиги конференций
Игра шестого тура группы G на стадионе «Тумба» в Салониках завершилась со счётом 4:2 в пользу греческого клуба.
В составе победителей мячи забили Магомед Оздоев (37-я минута), Яннис Константелиас (47-я), Томас Мург (85-я). У проигравших отличился Боян Радулович (6-я), Перпарим Хетемай (92-я). Автогол на свой счёт записал Йоона Тойвио (53-я).
ПАОК с 16 очками одержал победу в группе. Далее расположились «Айнтрахт» (девять), «Абердин» (шесть), ХИК (два).
Ранее сообщалось, что Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в Греции.