RT в Telegram
Подпишись

ПАОК с Оздоевым победил ХИК в матче Лиги конференций

Короткая ссылка
Греческий ПАОК на своём поле нанёс поражение финскому ХИК в матче групповой стадии Лиги конференций УЕФА.

Игра шестого тура группы G на стадионе «Тумба» в Салониках завершилась со счётом 4:2 в пользу греческого клуба.

В составе победителей мячи забили Магомед Оздоев (37-я минута), Яннис Константелиас (47-я), Томас Мург (85-я). У проигравших отличился Боян Радулович (6-я), Перпарим Хетемай (92-я). Автогол на свой счёт записал Йоона Тойвио (53-я).

ПАОК с 16 очками одержал победу в группе. Далее расположились «Айнтрахт» (девять), «Абердин» (шесть), ХИК (два).

Ранее сообщалось, что Оздоев номинирован на звание лучшего игрока ноября в Греции.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить