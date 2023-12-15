Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.

В 1/8 финала Лиги Европы с первого места группы вышли Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» (Прага), «Байер».

Со второго места в плей-офф турнира попали «Фрайбург», «Марсель», «Спарта» (Прага), «Спортинг» (Лиссабон), «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

В Лигу Европы из Лиги чемпионов попали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Ньоне. Стыковые игра состоятся 15 и 22 февраля. Первые матчи плей-офф запланированы на 7-14 марта. Финал турнира состоится в Дублине 22 мая.

Ранее сообщалось, что «Карабах» с Андреем

Лунёвым обыграл «Хеккен» и вышел в плей-офф Лиги Европы.