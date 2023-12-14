«Карабах» с Лунёвым обыграл «Хеккен» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Карабах» нанёс поражение «Хеккену» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра шестого тура группы Н в Баку завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Азербайджана.

В составе победителей отличились Леандро Андраде и Яссин Бензиа. Автогол записал на свой счёт Бадави Гусейнов.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв провёл на поле весь матч.

«Карабах» с десятью очками занял второе место и вышел в стыковые матчи плей-офф. «Хеккен» проиграл все шесть матчей в группе и расположился на четвёртой строчке. Первым финишировал «Леверкузен» (18), третьим — «Молде» (семь).

Ранее сообщалось, что Лунёв и Магомед Оздоев — единственные из россиян, сыгравшие все матчи группового этапа еврокубков.

















