RT в Telegram
Подпишись

«Карабах» с Лунёвым обыграл «Хеккен» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Короткая ссылка
«Карабах» нанёс поражение «Хеккену» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра шестого тура группы Н в Баку завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Азербайджана.

В составе победителей отличились Леандро Андраде и Яссин Бензиа. Автогол записал на свой счёт Бадави Гусейнов.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв провёл на поле весь матч.

«Карабах» с десятью очками занял второе место и вышел в стыковые матчи плей-офф. «Хеккен» проиграл все шесть матчей в группе и расположился на четвёртой строчке. Первым финишировал «Леверкузен» (18), третьим — «Молде» (семь).

Ранее сообщалось, что Лунёв и Магомед Оздоев — единственные из россиян, сыгравшие все матчи группового этапа еврокубков.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить