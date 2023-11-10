Первые осечки: «Ливерпуль» уступил «Тулузе» на групповом этапе Лиги Европы, «Рома» сенсационно проиграла «Славии»

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Тулузы» на групповом этапе Лиги Европы, а «Рома» уступила «Славии», нанеся всего два удара в створ чужих ворот. Гол вышедшего на замену Александра Кокорина не спас «Арис» от разгрома в матче с «Бетисом», а вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв получил травму в конце встречи с «Байером». «Брайтон» во второй раз подряд обыграл «Аякс», а «Вест Хэм» взял реванш у «Олимпиакоса» благодаря мячу Лукаса Пакеты.

Град голов во Франции

Поражение «Ливерпуля» от «Тулузы» стало большой неожиданностью. Мерсисайдцы выиграли три первых матча группового этапа Лиги Европы и в том числе не оставили шансов сопернику в домашних стенах. Более того, в гостях Юрген Клопп выставил даже более приближенный к оптимальному стартовый состав, чем две недели назад. Но один из главных фаворитов турнира уступил 14-й команде чемпионата Франции.

Первый тайм не предвещал для красных проблем. Они владели подавляющим преимуществом и создавали моменты. Уже в дебюте Джозеф Гомес, воспользовавшись подачей Коди Гакпо со стандарта, угодил в перекладину. Однако хозяева продемонстрировали великолепную реализацию — едва ли не первый подход завершился голом. Отлично проявил себя Арон Дённум, который совершил отбор у Константиноса Цимикаса на чужой половине, ворвался в штрафную и не оставил шансов Кивину Келлехеру.

После перерыва ход игры изменился, поскольку «Ливерпуль» вынужден был раскрываться, чем соперники пользовались. В результате Тейс Даллинга вскоре удвоил преимущество коллектива, а ещё два гола команды отменили судьи из-за различных нарушений. Ближе к финальному свистку Кристиан Кассерес поразил собственные ворота и возродил интригу, но тут же Франк Магри вернул комфортный разрыв в счёте. Но концовка всё равно вышла огненной. Сначала на 89-й минуте свежий Диогу Жота сократил отставание. Развязка же наступила на 97-й, когда Джарелл Куанса мощным ударом восстановил статус-кво. Однако на этот раз арбитры помогли «Тулузе», углядев игру рукой в начальной фазе атаки у Алексиса Мак Аллистера.

Три победы английских команд

Добился успеха и другой коллектив с Туманного Альбиона «Брайтон», хотя победу над «Аяксом» в текущем сезоне сложно назвать большим достижением. Амстердамцы испытывают серьёзные проблемы и сражаются за выживание в чемпионате Нидерландов. Также они уже пережили смену тренера. Но в последнем туре Эредивизи команда подала признаки жизни, обыграв «Херенвен».

Отчётную еврокубковую встречу она тоже начала достаточно активно и сходу несколько раз потревожила Барта Вербрюггена. Однако грубая ошибка на своей половине перечеркнула все старания. Симон Адингра перехватил мяч и бросил в прорыв Ансу Фати, который не оставил шансов голкиперу. А после перерыва арендованный у «Барселоны» нападающий сам ассистировал Адингре. В последствии скорее подопечные Роберто де Дзерби могли довести дело до разгрома, чем оппоненты отыграться. Единственной ложкой дёгтя для итальянского специалиста стали травмы Джеймса Милнера и Льюиса Данка ещё в первой половине.

А «Вест Хэм» взял реванш у «Олимпиакоса» за сенсационное поражение в Греции две недели назад. Лондонцы владели инициативой, но никак не могли пробить поймавшего кураж Александроса Пасхалакиса. И лишь на 73-й минуте это сделал Лукас Пакета. Бразилец грамотно открылся в штрафной под заброс Джеймса Уорда-Прауса из глубины и не оставил шансов вратарю. Судья на линии изначально зафиксировал у футболиста офсайд, но коллеги исправили его ошибку. Таким образом, хавбек отметился голом в третьем матче ЛЕ подряд. «Молотобойцы» же делят лидерство в квартете А с «Фрайбургом», который отправил пять безответных мячей в ворота ТСЦ.

Наконец, единственный представитель Англии в Лиге конференций «Астон Вилла» не без труда одолела «АЗ Алкмар». В начале второго тайма она вовсе пропустила, когда Вангелис Павлидис убежал на рандеву с Эмилиано Мартинесом и перебросил его. На это точным ударом после розыгрыша стандарта ответил Диего Карлос. А на 81-й минуте мяч, очень похожий на гол Пакета, забил Олли Уоткинс.

Гол Кокорина после выхода на замену

«Маккаби» лишь спустя две недели от запланированной даты провёл номинально домашний поединок с «Вильярреалом». В конце октября клуб попросил перенести его из-за начала военного конфликта в Секторе Газа. В итоге команда приняла соперника на Кипре. Сообщается, что безопасность футболистов и персонала обеспечивала израильская полиция. Также им было запрещено покидать территорию отеля за исключением тренировок и непосредственно встречи.

Находясь в столь непростых условиях, команда из Хайфы, едва не набрала три очка. В первом тайме подопечные Мессая Дего смотрелись не хуже гостей и по истечении получаса даже вышли вперёд. Абдулайе Сек забил достаточно курьёзный мяч. Тут же «подводная лодка» заработала пенальти, но Ману Тригерос не сумел пробить Шарифа Кеуфа.

Во второй половине фаворит усилил давление на чужие ворота, но оппоненты держались. Однако на концовку сил им всё-таки не хватило. Тем более, Хосе Пачета произвёл грамотные замены. Как раз-таки один из резервистов Алекс Баэна восстановил равновесие. А спустя три минуты отличился Александр Сёрлот.

А для отечественных болельщиков радостной новостью стал гол Александра Кокорина в матче с другой испанской дружиной «Бетисом». Россиянин попал в заявку «Ариса» впервые за месяц и вышел на замену, когда лимасольцы без шансов уступали — 0:3. В итоге он едва в одиночку не перевернул ход противостояния. На 84-й минуте он замкнул прострел партнёра, воспользовавшись неудачными действиями вратаря. А вскоре нападающий идеальной передачей вразрез вывел один на один Янника Гомиса, но тот не сумел переиграть Клаудио Браво. А в компенсированное время Эз Абде поставил точку — 4:1. Кокорин же может похвастать хорошей статистикой в еврокубке. Он дважды огорчил соперников и наряду с Шави Бабикой является лучшим бомбардиром команды в турнире.

Неожиданная осечка «Ромы»

Помимо «Ливерпуля» осталась без очков «Рома», до того также не знавшая потерь. Причём в отличие от британского гранда она уступила не представителю топ-5 ведущих первенств Старого Света, а скромной чешской «Славии». Самое удивительное, что данный результат полностью вытекает из логики игры.

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Римляне провели крайне невзрачную встречу, мало атаковали и нанесли всего пять ударов по чужим воротам, только два из которых пришлись в створ. Активизировались они лишь после того, как пропустили. В частности, вспоминается выход Андреа Белотти почти один на один, но Алеш Мандоус справился с его не самым сильным выстрелом.

Пражане же буквально не слезали с чужих ворот весь первый тайм, но так и не смогли огорчить поймавшего кураж Миле Свилара. Однако на 50-й минуте бессилен оказался и он. Бельгиец парировал опасный удар в дальний, но первым на добивании оказался Моймир Хитил, который не пожадничал и сделал пас на пустые Вацлаву Юречке. Точку великолепным дальним выстрелом поставил Лукаш Масопуст.

В свою очередь, «Аталанта» взяла реванш у «Штурма» за неожиданный мирный исход в предыдущем туре. На «Джевиссе» бергамоски оказались сильнее благодаря голу Берата Джимсити. Что касается Алексея Миранчука, он появился на поле впервые с 22 октября, но получил в своё распоряжение считанные минуты.

Травма Лунёва

Не слишком удачным игровой день получился для коллективов с постсоветского пространства. Например, «Карабах» потерпел обиднейшее поражение от «Байера». Агдамцы при поддержке домашних трибун дали лидеру Бундеслиги бой и были очень близки к тому, чтобы набрать очки. На протяжении большей части встречи они, хотя и позволяли маститому сопернику создавать моменты, но и сами регулярно организовывали контрвыпады. А на последнем рубеже хорош был Андрей Лунёв, который в этот вечер не позволил огорчить себя бывшим партнёрам и в третий раз отыграл на «ноль» в текущем сезоне ЛЕ.

Однако концовка получилась для хозяев обескураживающей. Сначала россиянин получил травму колена, самоотверженно сыграв на выходе. А в компенсированное время они сами себе привезли пенальти. Алехандро Гримальдо после заброса в штрафную сыграл головой, и мяч попал в вытянутую руку Юрию Медведеву. Судья не указал на «точку», но, посовещавшись с коллегами и посмотрев повтор, изменил мнение. Виктор Бонифасе же такой шанс упустить не имел права. Так леверкузенцы одержали 11-ю викторию подряд во всех соревнованиях.

Не менее досадное поражение потерпел «Шериф». Действующий чемпион Молдавии в выездном противостоянии с «Серветтом» быстро повёл в счёте благодаря автоголу Йоана Северена. Однако на финише он упустил даже ничью. На 84-й минуте Стив Руй восстановил статус-кво, а затем Армель Зохури сфолил в собственной штрафной ценой второй жёлтой. Пенальти реализовал Крис Бедья. На 98-й же тираспольцы вовсе остались вдевятером, когда удалён с поля был ещё и Габи Кики. Наконец, в ЛК «Астана» разошлась миром с «Балкани», а украинская «Заря» уступила «Маккаби» из Тель-Авива.

Успех команды Хайкина в Турции

Зато «Будё-Глимт», цвета которого защищает Никита Хайкин, приблизился к выходу в плей-офф третьего по значимости еврокубка. В первых двух турах норвежская дружина взяла лишь балл, но затем дважды оказалась сильнее «Бешикташа». И если домашняя победа казалась следствием удачного стечения обстоятельств, то успех на выезде подтвердил, что стамбульцы на сегодняшний день ни в чём не превосходят оппонента.

Вот и в первом тайме они хотя и больше атаковали, пропустили сами. Сондре Сёрли выполнил отличный заброс в штрафную с правого края, а Фарис Мумбанья, открывшись на линии офсайда, перебросил вратаря. Сразу после перерыва камерунец оформил дубль. В данном эпизоде не менее эффектной, чем черпачок форварда получилась скрытая результативная передача Амаля Пеллегрино, когда он смотрел в другую сторону, но нашёл партнёра пасом. Практически тут же штаб хозяев заменил бывшего защитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова на Тайфура Бингёля, и тот вскоре записал себе в актив гол-шедевр. Войдя в штрафную, он из-под визави закрутил снаряд в дальнюю девятку без шансов для Хайкина.

А ПАОК прервал серию из трёх побед подряд на групповом этапе ЛК. На этот раз он не сумел в домашних стенах обыграть «Абердин» — 2:2. Магомед Оздоев появился на поле во второй половине, но очки не набрал.