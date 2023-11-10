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«Маккаби» из Тель-Авива разгромил «Зарю» в Лиге конференций

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«Маккаби» из Тель-Авива победил «Зарю» в матче группового этапа Лиги конференций.

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Деррик Люккассен и Дор Перец, оформивший дубль. У «Зари» забил Игорь Горбач.

В другом матче группы В «Гент» победил «Брейдаблик» со счётом 3:2.

«Маккаби» набрал шесть очков и занимает второе место в группе. У «Гента» десять очков и первая строчка. «Заря» находится на третьем месте (4 очка), «Брейдаблик» — на четвёртом.

Ранее «Будё-Глимт» с Хайкиным победил «Бешикташ» в Лиге конференций.

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