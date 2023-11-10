Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Тулузы» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Тулузы» в матче Лиги Европы.

«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы положение в таблице. Но приходится принять то, что есть», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Тулузы».

«Ливерпуль» с девятью очками лидирует в группе. У «Тулузы» семь очков и вторая позиция.

Ранее Клопп прокомментировал ситуацию с похищением родителей полузащитника команды Луиса Диаса.