«Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» в матче Лиги Европы
Игра завершилась со счётом 1:0.
В составе победителей отличился Берат Джимсити.
Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте.
В другом матче группы «Спортинг» победил «Ракув» со счётом 2:1.
«Аталанта» набрала 10 очков и занимает первое место в группе D. У «Штурма» четыре очка и третья позиция. В активе «Спортинга» семь очков и вторая строчка, а у «Ракува» одно очко.
Ранее «Маккаби» проиграл «Вильярреалу» в матче Лиги Европы.