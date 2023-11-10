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«Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» в матче Лиги Европы

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«Аталанта» победила «Штурм» в матче группового этапа Лиги Европы.

Игра завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей отличился Берат Джимсити.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте.

В другом матче группы «Спортинг» победил «Ракув» со счётом 2:1.

«Аталанта» набрала 10 очков и занимает первое место в группе D. У «Штурма» четыре очка и третья позиция. В активе «Спортинга» семь очков и вторая строчка, а у «Ракува» одно очко.

Ранее «Маккаби» проиграл «Вильярреалу» в матче Лиги Европы.

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