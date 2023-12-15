«Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» и вылетел из еврокубков
Игра шестого тура группы С завершилась со счётом 3:1 в пользу чешской команды.
Мячи у победителей забили Ян Кухта (четвёртая минута), Велько Бирманчевич (11-я, 45 + 1). У проигравших отличился Лео Бенгтссон (84-я).
Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не отметился результативными действиями.
В параллельном матче «Бетис» уступил «Рейнджерс» (2:3).
Первое место в группе занял «Рейнджерс» (11 очков). Далее расположились «Спарта» (десять), «Бетис» (девять), «Арис» (четыре).
Ранее сообщалось, что «Арис» с Кокориным проиграл АЕК в чемпионате Кипра.