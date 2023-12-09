«Арис» с Кокориным проиграл АЕК в чемпионате Кипра
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Игра в Ларнаке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей мяч забил Франсиско Соль (57-я минута, пенальти).
У проигравших отличился Слободан Урошевич (шестая). Кажу записал на свой счёт автогол (75-я). Александр Кокорин (14-я) получил жёлтую карточку и был заменен после перерыва.
«Арис» с 29 очками продолжает лидировать в чемпионате. АЕК занимает шестую строчку (23).
Ранее сообщалось, что дубль Кокорина помог «Арису» победить АЕЛ в чемпионате Кипра.