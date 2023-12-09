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«Арис» с Кокориным проиграл АЕК в чемпионате Кипра

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«Арис» в гостях потерпел поражение от АЕК в матче 14-го тура чемпионата Кипра по футболу.
«Арис» с Кокориным проиграл АЕК в чемпионате Кипра
  • Legion-Media
  • © Pro Sports Images

Игра в Ларнаке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей мяч забил Франсиско Соль (57-я минута, пенальти). 

У проигравших отличился Слободан Урошевич (шестая). Кажу записал на свой счёт автогол (75-я). Александр Кокорин (14-я) получил жёлтую карточку и был заменен после перерыва.

«Арис» с 29 очками продолжает лидировать в чемпионате. АЕК занимает шестую строчку (23).

Ранее сообщалось, что дубль Кокорина помог «Арису» победить АЕЛ в чемпионате Кипра.

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