На правах фаворитов: «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Рома» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Ливерпуль» разгромил ЛАСК и пробился напрямую в 1/8 финала Лиги Европы, а «Вест Хэм» дожал ТСЦ и обеспечил себе место в плей-офф. «Рома» упустила победу над «Серветтом», а «Бетис» уступил «Спарте». «Марсель» и «Аякс» забили семь мячей на двоих, а «Фрайбург» не оставил шансов «Олимпиакосу» благодаря хет-трику Михаэля Грегорича. Голевая передача Александра Кокорина не помогла «Арису» одолеть «Рейнджерс», а «Карабах» с Андреем Лунёвым в составе на 95-й минуте ушёл от поражения во встрече с «Мольде» и остался на второй строчке в группе.

Разгром от «Ливерпуля»

«Ливерпуль» после пятого тура гарантировал себе путёвку напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. После осечки во встрече с «Тулузой» мерсисайдцы в родных стенах не оставили шансов ЛАСКу — 4:0. Добиться успеха им не помешала даже затеянная Юргеном Клоппом ротация. При этом некоторые лидеры, например, Мохамед Салах попали в основу.

Преимущество красных оказалось подавляющим: они владели мячом 61% и нанесли почти три десятка ударов. Интрига же умерла ещё в дебюте, когда хозяева дважды легко разорвали левый фланг чужой обороны. Сначала Луис Диас замкнул прострел Джозефа Гомеса, а затем Салах от лицевой выполнил идеальную подачу Коди Гакпо на пустые.

Нидерландец был самым активным футболистом на поле и вполне мог оформить даже покер. Именно он заработал пенальти сразу после перерыва, который уверенно реализовал Салах. Справедливо, что в компенсированное время точку поставил именно Гакпо.

Тяжёлые победы английских команд

Помимо «Ливерпуля» участие в плей-офф обеспечили себе ещё два английских коллектива — «Брайтон» и «Вест Хэм», но оба столкнулись с ожесточённым сопротивлением уступающих в классе соперников.

Первая команда была близка к тому, чтобы снова потерять очки в противостоянии с АЕК, но всё же добилась своего и заодно взяла реванш за сенсационное домашнее поражение. При этом поддерживаемые заполненным до отказа стадионом хозяева больше владели мячом и нанесли пять ударов в створ чужих ворот против всего двух у гостей. Особенно активен был бывший хавбек ЦСКА Стивен Цубер, в первом тайме попавший в штангу.

Но сразу после перерыва всё решила ошибка Дамиана Шиманьски. Поляк упустил себе за спину Жоао Педро и, пытаясь остановить бразильца в штрафной, завалил его на газон. Судья фол не зафиксировал, но посмотрев повтор, изменил мнение. Сам же пострадавший реализовал пенальти. Вдобавок спустя десять минут афиняне остались в меньшинстве, поскольку вторую жёлтую карточку за нарушение правил в атаке получил Мият Гачинович.

Параллельно действующие обладатели Лиги конференций мучились со скромным ТСЦ, набравшим до того всего очко. Всё шло к нулевой ничьей, но на 89-й минуте точку поставил Томаш Соучек. Чех ворвался в штрафную и, воспользовавшись подачей справа, отправил снаряд в угол.

Добилась успеха в Лиге конференций и «Астон Вилла», которая дома сломила сопротивление «Легии» и отомстила за поражение в Варшаве. При этом бирмингемцы пока не обеспечили себе первую строчку в квартете E.

Голевая феерия в Марселе

Между тем, настоящую голевую феерию устроили «Марсель» и «Аякс». Команды ещё в первом круге забили шесть мячей на двоих, а теперь превзошли данный показатель. Уже в дебюте подопечные Дженнаро Гаттузо заработали пенальти, который реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. Но на следующей же минуте Брайан Бробби восстановил равновесие. В середине тайма ситуация повторилась. Шансель Мбемба точно пробил на подаче корнера, а Бробби оформил дубль.

Сразу после перерыва шедевром отметился Обамеянг. Воспользовавшись аккуратной подачей партнёра, он нанёс потрясающий удар через себя. В довершение всех по истечении часа амстердамцы остались в меньшинстве. Отдавший две результативные передачи Стивен Бергёйс пошёл в неаккуратный подкат с риском нанесения травмы и получил прямую красную.

Даже в меньшинстве гости умудрились опять отыграться. Первым же касанием после выхода на замену отличился Чуба Акпом. Но и это был ещё не конец. В компенсированное время Диант Рамай выронил снаряд у лицевой и вынужден был сбивать Мбебма. К точке подошёл Обамеянг и свой шанс не упустил — 4:3. Габонец оформил хет-трик и забил «Аяксу» пятый мяч на групповом этапе. Причём больше никого он огорчить не сумел.

Осечка «Бетиса»

Не обошлось в отчётный игровой день и без сенсаций. Например, «Бетис» на выезде уступил «Спарте». Подопечные Мануэля Пеллегрини подходили к игре в статусе явных фаворитов и в случае успеха пробивались как минимум в 1/16 финала. В активе же пражан значилось всего четыре очка.

Севильцы ожидаемо владели преимуществом и создавали моменты, но выше всяких похвал действовал на последнем рубеже Петер Виндаль-Йенсен, совершивший пять сейвов. Зато хозяева воспользовались редким шансом на старте второго тайма после ввода мяча из-за боковой. Бывший форвард «Локомотива» Ян Кухта протащил мяч вперёд и выполнил пас на Лукаша Гараслина, и тот с линии штрафной аккуратно пробил в дальний.

А вот «Вильярреал» едва не позволил «Панатинаикосу» совершить удивительный камбэк. Начиналось для подопечных Марселино всё замечательно. Ещё до перерыва Алекс Баэна и Сантьяго Комесанья обеспечили им комфортный перевес, а сразу после Хосе Луис Моралес довёл разрыв до крупного. Но афиняне умудрились сократить отставание до минимума. Сначала Фотис Иоаннидис не реализовал одиннадцатиметровый, но Себастьян Паласиос оказался первым на добивании. А в концовке Иоаннидис исправился за промах.

Ничья «Ромы»

Очередную осечку допустила и «Рома». Римляне выиграли четыре первых матча на групповом этапе, но затем уступили на выезде «Славии». Теперь же они упустили победу над «Серветтом». На четвёртый гол Ромелу Лукаку в рамках турнира ответил точным выстрелом на 50-й минуте Крис Бедья.

В дальнейшем фаворит мог дожать хозяев, но не реализовал несколько моментов. Даже ничья гарантировала «волчице» участие в плей-офф, но на первую строчку в группе G поднялись пражане, которые с большой долей вероятности и выйдут напрямую в 1/8 финала.

В свою очередь, давно решившая задачу «Аталанта» разошлась миром со «Спортингом». Их встреча примечательна выходом на замену Алексея Миранчука. За отведённую ему 21 минуту россиянин результативных действий не совершил, но был достаточно активен: нанёс два удара, один из которых в створ, и отдал 14 передач с точностью 64,3%.

Ещё один итальянский коллектив «Фиорентина» не без труда дожал «Генк» в ЛК. Оппоненты обменялись голами в концовке первого тайма. Склонили же чашу весов на свою сторону фиолетовые лишь ближе к финальному свистку, когда Николас Гонсалес не промахнулся с «точки».

Хет-трик Грегорича за 34 минуты

А самой крупной победой игрового дня отметился другой коллектив из Германии «Фрайбург». В родных стенах он не оставил шансов «Олимпиакосу» — 5:0, отличившись четырежды ещё до перерыва. Главным героем неожиданно стал Михаэль Грегорич. В активе австрийца в нынешнем сезоне до того не значилось ни одного очка по системе «гол + пас». Зато в этот вечер он оформил хет-трик за 34 минуты и ассистировал Кильянну Сильдийя.

Другой немецкий коллектив продолжает приятно радовать болельщиков. «Байер» по-прежнему практически не знает осечек во всех соревнованиях. Он вышел в 1/8 финала Кубка Германии, а в Бундеслиге только однажды разошёлся с соперником миром. Наконец, в ЛЕ леверкузенцы единственные не знают потерь. Вот и «Хеккен» они обыграли на классе благодаря точным выстрелам Виктора Бонифасе и Патрика Шика.

Голевая передача Кокорина

Несмотря на отсутствие отечественных клубов, любителям футбола из России есть кого поддержать в текущем сезоне ЛЕ. В том числе потрясающе проявляет себя в составе «Ариса» Александр Кокорин. Несмотря на то, что форвард на время выбыл из заявки из-за не лучшей физической формы, он набирал очки почти во всех матчах группового этапа.

Ранее он огорчил «Спарту» и «Бетис», а теперь отметился классной результативной передачей во встрече с «Глазго Рейнджерс». Нападающий со своей половины поля выполнил идеальный заброс за спины сразу двум защитникам на ход Шави Бабике. В свою очередь, габонец поставил корпус визави, обыграл вратаря и пробил по пустым. К сожалению, удержать устраивающий их счёт лимасольцам не удалось. На 49-й минуте Росс Маккосленд восстановил статус-кво. Теперь у представителей Кипра остались минимальные шансы даже на продолжение борьбы в ЛК.

Между тем, «Будё-Глимт» в отсутствие травмированного Никиты Хайкина разгромил «Лугано» и гарантировал себе как минимум участие в 1/16 финала третьего по значимости еврокубка. А ПАОК, чьи цвета защищает Магомед Оздоев, вовсе обеспечил себе путёвку в 1/8 финала, на выезде одолев главного конкурента «Айнтрахт». Россиянин провёл на поле 79 минут, но баллы за результативность не набрал.

Восемь сейвов Лунёва

«Карабах» с Андреем Лунёвым в составе мог занять второе место в квартете H ЛЕ в случае победы на выезде над «Мольде», но не справился с задачей. Хотя началось противостояние великолепно для него. Уже на 12-й минуте Жуниньо красиво накрутил двоих оппонентов и точно пробил в угол.

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Добившись своего, азербайджанская дружина полностью отдала инициативу сопернику и принялась отбиваться. Великолепно действовал на последнем рубеже и отечественный вратарь, совершивший восемь сейвов. Но ближе к финальному свистку давление норвежского коллектива сказалось. За шесть минут Кристиан Эриксен оформил дубль. Однако последнее слово осталось за гостями. В компенсированное время Бахлул Мустафазаде восстановил равновесие. Таким образом, в заключительном туре агдамцам достаточно сыграть не хуже с не набравшим ни одного очка «Хеккеном», чем «Мольде» — с «Байером».

А вот молдавский «Шериф» опять разочаровал поклонников. По ходу второго тайма он дома обыгрывал «Славию» со счётом 2:1, но в концовке пропустил дважды, в том числе решающий мяч на 95-й минуте с пенальти и вылетел из еврокубков.

В Лиге конференций обидное поражение потерпела «Астана», ведь в случае успеха в домашнем матче с «Динамо» она гарантировала себе выход в плей-офф. Более того, уже на десятой минуте астанинцы заработали пенальти, но Дембо Дарбо пробил в левый от себя угол на удобной высоте для вратаря, и Даниэль Загорац выручил партнёров. А во второй половине Габриэль Видович и Такуро Канеко принесли гостям важнейшие три очка.

А «Заря» из Украины вовсе досрочно лишилась шансов на продолжение борьбы. Украинская команда не справилась с «Гентом» в гостях, пропустив четыре мяча. Лишь в концовке гол престижа записал себе в актив Денис Нагнойный.