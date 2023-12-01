«Карабах» с Лунёвым сыграл вничью с «Мольде» в Лиге Европы

«Карабах» в гостях сыграл вничью с «Мольде» в матче групповой стадии Лиги Европы.

Игра пятого тура группы Н на стадионе «Акер» завершилась со счётом 2:2.

Мяч забил Жунинью (12-я минута). Российский голкипер азербайджанской команды вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Эриксен (82-я, 87-я).

«Байер» с 15 очками лидирует в группе. Далее в турнирной таблице расположились «Мольде» (девять), «Карабах» (шесть), «Хеккен» (ноль).

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Вильярреал» — «Панатинаикос» — 3:2;

«Ливерпуль» — ЛАСК — 4:0;

«Марсель» — «Аякс» — 4:3;

«Серветт» — «Рома» — 1:1;

«Тулуза» — «Юнион» — 0:0;

«Хеккен» — «Байер» — 0:2;

«Шериф» — «Славия» (Прага) — 2:3.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы.