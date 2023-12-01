«Карабах» с Лунёвым сыграл вничью с «Мольде» в Лиге Европы
Игра пятого тура группы Н на стадионе «Акер» завершилась со счётом 2:2.
Мяч забил Жунинью (12-я минута). Российский голкипер азербайджанской команды вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Эриксен (82-я, 87-я).
«Байер» с 15 очками лидирует в группе. Далее в турнирной таблице расположились «Мольде» (девять), «Карабах» (шесть), «Хеккен» (ноль).
В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Вильярреал» — «Панатинаикос» — 3:2;
«Ливерпуль» — ЛАСК — 4:0;
«Марсель» — «Аякс» — 4:3;
«Серветт» — «Рома» — 1:1;
«Тулуза» — «Юнион» — 0:0;
«Хеккен» — «Байер» — 0:2;
«Шериф» — «Славия» (Прага) — 2:3.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы.