«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы

«Аталанта» на своём поле сыграла вничью в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА со «Спортингом».

Игра пятого тура группы D на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершилась со счётом 1:1.

В составе итальянской команды мяч забил Джанлука Скамакка (23-я минута). Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 69-й минуте. Экс-хавбек столичного «Локомотива» не отметился результативными действиями.

У коллектива из Португалии отличился Маркус Эдвардс (56-я).

«Аталанта» с 11 очками сохранила первое место в группе и обеспечила выход в плей-офф турнира. Далее в турнирной таблице расположились «Спортинг» (восемь), «Штурм» (пять), «Ракув» (два).

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

АЕК — «Брайтон» — 0:1;

«Бачка-Топола» — «Вест Хэм» — 0:1;

«Маккаби» (Хайфа) — «Ренн» — 0:3;

«Спарта» (Прага) — «Бетис» — 1:0;

«Фрайбург» — «Олимпиакос» — 5:0;

«Штурм» — «Ракув» — 0:1.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука проиграла «Наполи» в матче Серии А.