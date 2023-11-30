RT в Telegram
Подпишись

«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы

Короткая ссылка
«Аталанта» на своём поле сыграла вничью в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА со «Спортингом».
«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

Игра пятого тура группы D на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершилась со счётом 1:1.

В составе итальянской команды мяч забил Джанлука Скамакка (23-я минута). Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 69-й минуте. Экс-хавбек столичного «Локомотива» не отметился результативными действиями.

У коллектива из Португалии отличился Маркус Эдвардс (56-я).

«Аталанта» с 11 очками сохранила первое место в группе и обеспечила выход в плей-офф турнира. Далее в турнирной таблице расположились «Спортинг» (восемь), «Штурм» (пять), «Ракув» (два).

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

АЕК — «Брайтон» — 0:1;

«Бачка-Топола» — «Вест Хэм» — 0:1;

«Маккаби» (Хайфа) — «Ренн» — 0:3;

«Спарта» (Прага) — «Бетис» — 1:0;

«Фрайбург» — «Олимпиакос» — 5:0;

«Штурм» — «Ракув» — 0:1.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука проиграла «Наполи» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить