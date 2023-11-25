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«Аталанта» без Миранчука проиграла «Наполи» в матче Серии А

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«Аталанта» на своём поле потерпела поражение в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу с «Наполи».
«Аталанта» без Миранчука проиграла «Наполи» в матче Серии А
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Игра на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Неаполя.

В составе проигравших мяч забил Адемола Лукман (53-я минута). У победителей отличились Хвича Кварацхелия (44-я), Элиф Элмас (80-я).

«Наполи» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Аталанта» (20) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что кубинский защитник взял футболку Антона Миранчука, но отказался отдать ему свою.


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