RT в Telegram
Подпишись

Кубинский защитник взял футболку Антона Миранчука, но отказался отдать ему свою

Короткая ссылка
Защитник сборной Кубы Фабьян Глоор получил после товарищеского матча со сборной России футболку полузащитника Антона Миранчука.

При этом игрок не смог отдать россиянину свою майку.

Кубинец объяснил, что у их сборной только один комплект игровой формы, поэтому он не может совершить полноценный обмен футболками.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что у него неприятный привкус от победы России над Кубой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить