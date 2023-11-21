Кубинский защитник взял футболку Антона Миранчука, но отказался отдать ему свою
При этом игрок не смог отдать россиянину свою майку.
Кубинец объяснил, что у их сборной только один комплект игровой формы, поэтому он не может совершить полноценный обмен футболками.
Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что у него неприятный привкус от победы России над Кубой.