Кубинский защитник взял футболку Антона Миранчука, но отказался отдать ему свою

Защитник сборной Кубы Фабьян Глоор получил после товарищеского матча со сборной России футболку полузащитника Антона Миранчука.

При этом игрок не смог отдать россиянину свою майку.

Кубинец объяснил, что у их сборной только один комплект игровой формы, поэтому он не может совершить полноценный обмен футболками.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что у него неприятный привкус от победы России над Кубой.