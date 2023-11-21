Червиченко заявил, что у него неприятный привкус от победы России над Кубой
- РИА Новости
«У меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счётом обыграли мелкую европейскую страну, было бы приятнее. А кубинцы — наши друзья. У меня неприятный привкус от этой победы», — цитирует Червиченко «Чемпионат.com».
Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.
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