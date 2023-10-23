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Хэмилтон заявил, что его разочаровывает дисквалификация по итогам Гран-при США

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался по поводу своей дисквалификации по итогам Гран-при США «Формулы-1».
Хэмилтон заявил, что его разочаровывает дисквалификация по итогам Гран-при США
  • Gettyimages.ru

«Дисквалификация после гонки, конечно, разочаровывает, но это не отменяет того прогресса, которого мы добились в этот уикенд», — цитирует Хэмилтона Racingnews365.

Хэмилтон и пилот Ferrari Шарль Леклер заработали по дисквалификации, потому что не смогли пройти техническую проверку после финиша.

Таким образом, британский гонщик лишился второго места по итогам соревнований.

Ранее сообщалось, что Хэмилтона оштрафовали на $25 тыс. по итогам Гран-при Катара. 

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