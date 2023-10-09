Хэмилтона оштрафовали на $25 тыс. по итогам Гран-при Катара

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон оштрафован за пересечение трассы во время гонки Гран-при Катара «Формулы-1».

Как сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA), 38-летний британец получил предупреждение и штраф в размере $50 тыс., из которых заплатит только 25 тыс. Вторую половину гонщик выплатит, если совершит повторное нарушение до конца 2023 года.

Хэмилтон 8 октября завершил гонку на стартовом круге из-за столкновения с соотечественником и партнёром по команде Джорджем Расселлом на первом повороте. После вылета семикратный чемпион мира выбрался из кокпита, пересёк трассу и пошёл в боксы команды. Стюарды посчитали, что он совершил опасное действие, потому что спустя несколько секунд по этому участку трассы проехал Расселл.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Катара.