В РФС сообщили, что песня «Валера» была посвящена не Карпину
- РИА Новости
«Песня посвящена волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками», — цитирует Терёшина «Матч ТВ».
Он добавил, что Есипов в знак благодарности поклонился трибуне с болельщиками.
Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.
В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.
Ранее Даниил Глебов заявил, что играть с Камеруном было интереснее, чем с Кубой.