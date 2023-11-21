В РФС сообщили, что песня «Валера» была посвящена не Карпину

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал, кому была посвящена песня «Валера» после победы национальной команды над Кубой.

«Песня посвящена волгоградским болельщикам и их кумиру, легенде «Ротора» и экс‑полузащитнику сборной России Валерию Есипову, который в качестве амбассадора РФС принимал участие в предматчевых мероприятиях с болельщиками», — цитирует Терёшина «Матч ТВ».

Он добавил, что Есипов в знак благодарности поклонился трибуне с болельщиками.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Даниил Глебов заявил, что играть с Камеруном было интереснее, чем с Кубой.