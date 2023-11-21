Глебов заявил, что играть с Камеруном было интереснее, чем с Кубой

Полузащитник сборной России Даниил Глебов высказался о победе национальной команды над Кубой в товарищеском матче.

«Не стал бы называть этот матч лучшим после отстранения. Игра с Камеруном была лучше: там соперник другого уровня. Если брать счёт и атмосферу, то этот матч лучший», — цитирует Глебова «СЭ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Владимир Быстров назвал праздником победу сборной России над Кубой.