Быстров назвал праздником победу сборной России над Кубой

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил победу национальной команды над Кубой в товарищеском матче.

«Праздник! Обыграли Кубу — 8:0! Матч — кайф! 40 тыс. болельщиков на стадионе в Волгограде. Соперник — соответствующий Кении, но сегодня наши ребята выложились, показали себя во всей красе», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.