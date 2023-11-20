Карпин — о победе над Кубой: больше понравился не счёт, а отношение ребят

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных над Кубой в товарищеском матче.

«Сказать, что я доволен, — нет (нельзя). Выиграли и выиграли. Больше понравился не счёт, а отношение ребят. О чём договаривались и тренировали, многие вещи я увидел на поле», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980.