Сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980

Сборная России повторила рекорд СССР в товарищеском матче с Кубой.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Таким образом, национальная команда повторила рекорд сборной СССР, которая разгромила Кубу на Олимпиаде в 1980 году со счётом 8:0.

Ранее Кривцов забил первый гол за сборную России в дебютном матче.