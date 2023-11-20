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Сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980

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Сборная России повторила рекорд СССР в товарищеском матче с Кубой.
Сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Таким образом, национальная команда повторила рекорд сборной СССР, которая разгромила Кубу на Олимпиаде в 1980 году со счётом 8:0. 

Ранее Кривцов забил первый гол за сборную России в дебютном матче.

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