ПАОК с Оздоевым победил «Айнтрахт» в матче Лиги конференций

ПАОК в гостях нанес поражение «Айнтрахту» в матче групповой стадии Лиги конференций УЕФА.

Игра пятого тура группы G завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Салоников.

В составе победителей мячи забили Томаш Кендзёра (55-я), Андрия Живкович (73-я). Магомед Оздоев провел на поле 79 минут, но не отметился результативными действиями. У проигравших отличился Омар Мармуш (58-я).

ПАОК с 13 очками сохранил лидерство в группе и досрочно гарантировал выход в плей-офф турнира. Далее в турнирной таблице расположились «Айнрахт» (девять), «Абердин» (три), ХИК (два).

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Астон Вилла» — «Легия» — 2:1,

«Норшелланн» — «Фенербахче» — 6:1,

«Спарта» (Трнава) — «Лудогорец» — 1:2,

«Фиорентина» — «Генк» — 2:1,

«Чукарички» — «Ференцварош» — 1:2.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком сыграла вничью со «Спортингом» в Лиге Европы.