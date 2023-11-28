«Хотят снизить риск совершения ошибок»: IFAB рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит расширение полномочий VAR на рабочей встрече в Лондоне. По информации британских СМИ, речь идёт об эпизодах с назначением штрафных и угловых, а также с демонстрацией вторых жёлтых карточек. При этом сообщается, что окончательное решение будет принято не раньше марта 2024-го, когда состоится ежегодное собрание организации. Известный тренер Александр Гришин считает, что нововведения помогут сократить до минимума количество совершаемых рефери ошибок, а бывший арбитр Игорь Егоров предполагает, что это неизбежно приведёт к затягиванию матчей.

«Не хотелось бы, чтобы матчи прерывались чаще, чем сейчас»

В ближайшее время в свод футбольных правил могут быть внесены по-настоящему революционные изменения. Речь о серьёзном расширении полномочий VAR. По информации The Times, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) проведёт заседание 28 ноября в Лондоне, на котором обсудит данный вопрос.

Органу предложено рассмотреть возможность предоставить право арбитрам на VAR рассматривать эпизоды с назначением штрафных и угловых, а также с демонстрацией вторых жёлтых карточек. Ранее проведение рабочей встречи анонсировал исполнительный директор FA и член правления IFAB Марк Буллингем.

«Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Нам бы очень не хотелось, чтобы матчи прерывались чаще, чем сейчас», — цитирует функционера издание.

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При этом отмечается, что окончательное решение может быть принято только в марте 2024-го на ежегодном собрании организации. В её состав входят четыре британские ассоциации, имеющие по одному голосу, и ФИФА, получившая четыре. Для того чтобы внести те или иные изменения, требуется набрать шесть.

В мире футбола закономерно переживают за то, что в случае расширения полномочий системы в играх станет ещё больше пауз. Например, такую точку зрения высказал бывший рефери АПЛ Питер Уолтон, входивший в рабочую группу по VAR ещё до её введения.

«Мы хотели свести всё лишь к явным и однозначным нарушениям, которые судьи не увидели или насчёт которых ошиблись. Сейчас некоторые ориентируются на систему, чтобы всегда выносить верные вердикты. Но она была создана не для этого и предназначена для таких случаев, как «рука бога» Диего Марадоны. Не хотелось бы, чтобы полномочия были расширены, так как футбол — дело субъективное», — отметил специалист.

Помимо этого, IFAB рассмотрит предложение показывать прямые красные карточки нарушителям за умышленную игру рукой в собственной штрафной и запрет приближаться к арбитрам всем спортсменам за исключением капитанов.

Скандал в полуфинале Лиги чемпионов и ошибочное удаление в матче РПЛ

Возвращаясь к VAR: она была впервые использована на Кубке конфедераций — 2017 в России. В следующем году нововведение работало на ЧМ-2018, а в сезоне-2018/19 пришло на помощь судьям в матчах Лиги чемпионов начиная со стадии плей-офф. В конце 2018-го было утверждено использование системы в РПЛ.

Однако в настоящее время спектр её полномочий достаточно узок. Коллеги на VAR могут подсказывать главному лишь в нескольких случаях: в эпизодах с забитыми мячами, в моментах с назначением или неназначением пенальти, а также в ситуациях, когда арбитру следует показать прямую красную карточку или же он продемонстрировал её не тому человеку.

Таким образом, в некоторых спорных моментах специалисты у мониторов просто не имеют права высказывать мнение. Порой это приводит к громким скандалам.

Например, серьёзные споры вызвал гол Кевина Де Брёйне в ворота «Реала» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов прошлого сезона (1:1). Футболист «Манчестер Сити» нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, с которым Тибо Куртуа не справился. Однако было видно, что в ходе результативной атаки мяч ушёл за боковую.

После передачи Кайла Уолкера Бернарду Силва достал его уже из-за линии. Горожане сохранили владение, и Де Брёйне выполнил прострел с фланга. Соперники совершили перехват, но Эдуардо Камавинга выполнил неточный пас, и английский коллектив тут же воспользовался этим и сравнял счёт. Недовольный наставник мадридцев Карло Анчелотти пытался доказать арбитру, что следовало назначить аут, но получил лишь жёлтую.

Специалист на VAR не стал вмешиваться, и гол засчитали. По мнению Арсена Венгера, в настоящий момент занимающего должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола и заседающего в комиссиях IFAB по изменению правил, рефери у мониторов следовало исправить помарку, но они просто не имели права возвращаться настолько далеко при просмотре повтора. Француз считает, что в подобных ситуациях помощники обязаны исправлять вердикт коллег и подсказывать им.

К сожалению, не обходится без подобных скандалов и в РПЛ. В мае серьёзный резонанс вызвало решение Евгения Кукуляка показать второй горчичник защитнику «Спартака» Даниилу Денисову за фол на хавбеке «Химок» Жаниу Бикеле. На повторе было чётко видно, что футболист красно-белых, играя в подкате, даже не задел оппонента.

В итоге москвичи сенсационно потеряли очки — и их негодованию не было предела. Расстроенный Гильермо Абаскаль вовсе закончил пресс-конференцию за 40 секунд.

Некоторые болельщики недоумевали, почему допустившему очевидную помарку Кукуляку не помогли коллеги на VAR. Однако в РФС позже подтвердили, что те не могли этого сделать.

«Будем надеяться, со временем ФИФА и IFAB разрешат VAR просматривать эпизоды с жёлтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не способны верно оценить действия футболистов. Рекомендация департамента судейства заключается в том, что при любых неочевидных фолах следует сохранять равенство составов и не выносить вторые горчичники», — цитирует «Матч ТВ» главу департамента судейства Павла Каманцева.

В похожую ситуацию «Спартак» попал и в текущем сезоне. В концовке первого тайма встречи с «Рубином» в третьем туре РПЛ казанцы заработали опасный стандарт. Показалось, что Руслан Литвинов в подкате сбил Марата Апшацева. Но быстро стало понятно, что защитник дотянулся до мяча и не нарушал правила. Однако и в данном эпизоде специалист VAR не имел права вмешиваться, поскольку фол произошёл за пределами штрафной. В итоге после розыгрыша Угочукву Иву сравнял счёт. К счастью, во второй половине десятикратные чемпионы России добили оппонента и о помарке арбитра никто не вспоминал.

Вместе с тем невольно возникает опасение, что в случае внесения изменений в правила матчи будут затягиваться ещё сильнее. Например, в декабре 2019-го Василий Казарцев в противостоянии «Краснодара» и ЦСКА потратил на просмотр трёх повторов около 15 минут.

Со временем арбитры научились оперативнее принимать решения, но это всё равно не спасает от затяжных пауз. Так, во втором тайме недавней встречи между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» футболисты переиграли почти 13 минут. А решающий мяч с пенальти на 102-й забил Бенхамин Гарре. Символично, что данный гол оказался самым поздним в истории Премьер-лиги.

«Футболистам придётся задерживаться на поле ещё дольше»

Мнения экспертов RT о возможном расширении полномочий VAR разделились. Бывший арбитр РПЛ Игорь Егоров опасается, что, если данное нововведение будет принято, это негативно скажется на темпе игры.

«К сожалению, насколько затягивается матч, уже давно никого не интересует. Все хотят исключительно снизить риск совершения ошибки судьями. Подобные изменения в правила вносятся для этого. Пытаются сделать так, чтобы коллеги на VAR могли помочь главному в максимальном количестве спорных эпизодов. Иногда доходит до абсурда. Арбитр неверно назначает угловой, и после его розыгрыша команда забивает. Потом опять начинаются разговоры, мол, зачем нужен VAR, если его полномочия узки. Это попытка облегчить жизнь судье», — объяснил специалист.

При этом он считает само введение системы в футболе большой ошибкой, которая убила дух игры и исключила из неё важный человеческий фактор в виде судейских недочётов.

«Конечно, футболистам придётся задерживаться на поле ещё дольше. Вспомните чемпионат мира в Катаре, где добавляли и по десять минут, в том числе из-за долгих просмотров повторов… Но сейчас это следует воспринимать как данность. Подобные процессы происходят во всех видах спорта», — добавил Егоров.

А вот известный тренер Александр Гришин, напротив, уверен: внесение изменений скажется на футболе позитивно и пойдёт рефери только во благо.

«Я выступаю за то, чтобы игра оставалась честной. Раз нарушение совершено, игрок должен быть наказан… Всё-таки VAR помогает избежать ошибок, а потому следует пользоваться возможностями технологий максимально широко. Теперь сложно себе представить, что совсем недавно арбитры допускали массу помарок и с этим ничего нельзя было сделать. Но и сейчас ещё случаются спорные эпизоды, когда, например, происходит фол за пределами штрафной и помощники на VAR не имеют права вмешаться», — подчеркнул наставник.

Вместе с тем он призвал рефери как можно быстрее изучать повторы, особенно в России, чтобы не затягивать встречи.

«Не хочется, чтобы они шли ещё дольше. В данном отношении надо брать пример с Европы. Там, когда судья на VAR фиксирует нарушение, главный даже не подходит к монитору, а, доверяя коллеге, сразу выносит решение. У нас же повтор смотрят по десять минут, хотя эпизоды очевидные. Да можно даже не идти к монитору. На мой взгляд, вердикт следует выносить за 10—15 секунд», — подытожил Гришин.