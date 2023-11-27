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Игнатьев после матча в Самаре призвал усилить контроль за работой судей в РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировал на критику Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева.
Игнатьев после матча в Самаре призвал усилить контроль за работой судей в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Себя надо обязательно держать в руках, ведь команда всегда реагирует на поведение главного тренера. Безусловно, Галактионов встретится с руководством «Локомотива» и объяснится с ним. Но ведь железнодорожники не первые, кто столкнулся с судейством, из-за которого были потеряны важные очки. Я сам не всегда могу понять решения арбитров в некоторых матчах. Допустим, Михаила уволят. Но что будет дальше? Казарцев продолжит работать и будет ошибаться вновь. Надо усилить контроль за работой судей», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полученной им красной карточке после завершения матча с «Уралом».

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