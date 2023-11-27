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Игнатьев назвал большой потерей для «Краснодара» возможную дисквалификацию Кордобы

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полученной им красной карточке после завершения матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Игнатьев назвал большой потерей для «Краснодара» возможную дисквалификацию Кордобы
  • Gettyimages.ru

«Я ни в коем случае не оправдываю поведение Кордобы, но считаю, что у него выдался тяжёлый отрезок на минувшей неделе из-за матчей национальных сборных. Там у него были сложные игры, в которых нужно было проявлять себя, чтобы отобраться на чемпионат мира. На фоне эмоциональной усталости сказались и долгие перелёты до Краснодара, и он попросту не справился», — сказал Игнатьев RT.

По мнению специалиста, последующая дисквалификация Кордобы негативно скажется на «Краснодаре» в условиях борьбы с «Зенитом» за золото РПЛ.

«Его дисквалификация из-за случившегося станет большой потерей для команды. Колумбиец приносит существенную пользу, вокруг его игры и выстраиваются атакующие действия «быков». Сейчас он крайне им необходим, и непонятно, что будет в его отсутствие. Кокшарову пока далеко до его уровня. К сожалению, сейчас у «Краснодара» возникнут большие сложности, причём именно тогда, когда они втянуты в чемпионскую гонку с «Зенитом», — добавил он.

Ранее Игнатьев прокомментировал поражение «Краснодара» в гостевом матче 16-го тура РПЛ с «Уралом».

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