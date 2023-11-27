Игнатьев: «Урал» по праву одержал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Краснодара» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«На мой взгляд, уровень психологической готовности «Краснодара» в матче с «Уралом» не был таким, который мы раньше у них наблюдали. Команда не показала своей атакующей игры, комбинационного футбола с быстрыми перехватами и активным прессингом.

Вчера «быки» были пассивны в игре и давали сопернику очень много возможностей. Но стоит отдать должное и екатеринбуржцам. Они хорошо подготовились к встрече с краснодарцами и чётко представляли, как с ними бороться. «Урал» по праву одержал победу в этом матче», — заявил Игнатьев RT.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о критике главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева после окончания матча 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».