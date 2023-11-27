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Гаджиев допустил, что «Локомотив» может наказать Галактионова за критику судьи Казарцева

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о критике главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева после окончания матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Конечно, после случившегося в «Локомотиве» должны провести с Галактионовым беседу, напомнить о тех требованиях, которые есть в клубе. Руководству нужно донести до главного тренера, что, каким бы ни было его эмоциональное состояние, важно держать себя в руках. Возможно, его решат наказать или, наоборот, отнесутся сдержаннее — всё будет зависеть от того, как на это посмотрят ответственные лица железнодорожников», — сказал он RT.

Ранее Гаджиев заявил, что дисквалификация Джона Кордобы станет ударом для «Краснодара».

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