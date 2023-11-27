Гаджиев: дисквалификация Кордобы станет ударом для «Краснодара»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поведении колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полученной им красной карточке после завершения матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Причины такого поведения Кордобы понятны: для «Краснодара» на данный момент важно каждое заработанное очко, а после первого круга РПЛ их цена только возрастает. Отсюда и эмоции. А вторая причина заключается в том, что сейчас в целом есть определённое недоверие к судейству.

Безусловно, дисквалификация Кордобы будет ударом для команды: он является одним из лучших игроков нашего чемпионата и находится в числе лидеров краснодарцев. Но вне зависимости от ситуации надо стараться держать себя в руках. Наказание за его действия должно быть, и оно обязано соответствовать степени нарушения», — сказал Гаджиев RT.

Ранее сообщалось, что Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара».