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«Матч ТВ»: Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара»

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Урала» пытался попасть в судейскую комнату.
«Матч ТВ»: Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации «Матч ТВ», игрок на повышенных тонах пытался понять причину получения им красной карточки. При этом в своей речи он не использовал оскорблений.

Напомним, что Кордоба был удалён после окончания матча за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.

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