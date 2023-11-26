«Матч ТВ»: Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Урала» пытался попасть в судейскую комнату.

По информации «Матч ТВ», игрок на повышенных тонах пытался понять причину получения им красной карточки. При этом в своей речи он не использовал оскорблений.

Напомним, что Кордоба был удалён после окончания матча за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.