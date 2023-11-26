«Матч ТВ»: Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара»
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
По информации «Матч ТВ», игрок на повышенных тонах пытался понять причину получения им красной карточки. При этом в своей речи он не использовал оскорблений.
Напомним, что Кордоба был удалён после окончания матча за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что «Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ.