«Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Смайлик появился в сообщении в официальном Telegram-канале клуба.
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1.
Голами в составе победителей отметились Владис-Эммерсон Иллой-Айет (30-я минута), Андрей Егорычев (59-я) и Алексей Каштанов (86-я).
У гостей автором единственного гола стал Джон Кордоба на 21-й минуте.
Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19). «Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате.
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