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«Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ

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Петербургский «Зенит» отреагировал смеющимся эмодзи на поражение «Краснодара» в матче с «Уралом».
«Зенит» опубликовал смеющийся смайлик после поражения «Краснодара» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Смайлик появился в сообщении в официальном Telegram-канале клуба.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Владис-Эммерсон Иллой-Айет (30-я минута), Андрей Егорычев (59-я) и Алексей Каштанов (86-я).

У гостей автором единственного гола стал Джон Кордоба на 21-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19). «Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате.

Ранее Семак заявил, что решил поберечь Фернандеса в матче с «Сочи» в РПЛ.

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