Семак заявил, что решил поберечь Фернандеса в матче с «Сочи» в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил после матча с «Сочи», что защитник Марио Фернандес пока ещё не набрал оптимальную физическую форму.

«Фернандес мог принять участие в сегодняшней игре, но мы решили его поберечь, учитывая, как складывался матч. Следим и за Гойло, и за Одоевским. Но защищать ворота «Зенита» — это не то же самое, что «Сочи», — цитирует Семака РИА Новости.

По мнению бронзового призёра чемпионата Европы, у «Зенита» «работы вроде бы и меньше, но цена ошибки выше».

«Эта ответственность может мешать молодым. С удовольствием вернём из аренды тех, кто будет заслуживать места в составе», — добавил Семак.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Мячи забили Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Сочи» (десять) располагается на 16-й позиции.

Ранее Семак заявил, что у «Зенита» были сложности в атаке в матче с «Сочи».