Семак заявил, что у «Зенита» были сложности в атаке в матче с «Сочи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает, что разгромная победа в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи» далась его подопечным легко.

«У нас были сложности в атаке. Кассьерра травмирован, Сергеев неважно себя чувствовал несколько дней и сегодня был готов не на 100 процентов», — цитирует Семака «Чемпионат».

Бронзовый призёр чемпионата Европы подчеркнул, что «после паузы на сборные все матчи сложные».

«Всегда непонятно, кто в каком состоянии вернётся обратно в клуб. В первом тайме мало что получалось в атаке. А «Сочи» качественно оборонялся и не позволял нам забить с игры», — добавил Семак.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Мячи забили Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Сочи» (десять) располагается на 16-й позиции.

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ.