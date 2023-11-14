Times: IFAB может изменить правила с целью защиты судей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила с целью защиты судей, подвергающихся оскорблениям.

IFAB проведёт совещание в Лондоне, на котором решение проблемы «неправильного поведения участников игры» будет рассматриваться как приоритетная задача, сообщает The Times.

Отмечается, что организация может разрешить обращаться к арбитрам только капитанам команд.

19 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялась ежегодная деловая встреча IFAB, на которой было принято решение, что прямое объявление судьями решений, принятых при участии системы VAR, как на стадионе, так и через вещательные компании, будет опробовано в течение 12 месяцев на международных турнирах.

Ранее исполнительный директор IFAB Лукас Бруд заявил, что организация не планирует делать доступными в прямом эфире переговоры видеоассистента рефери и главного арбитра во время матчей.