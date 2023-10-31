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IFAB не планирует делать доступным общение между судьями и VAR

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Исполнительный директор Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Лукас Бруд заявил, что организация не планирует делать доступными в прямом эфире переговоры видеоассистента рефери и главного арбитра во время матчей.
IFAB не планирует делать доступным общение между судьями и VAR
  • Gettyimages.ru

«Там много людей говорят одновременно, и я думаю, что было бы непродуктивно для кого-либо слушать все эти голоса», — приводит слова Бруда BBC.

19 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялась ежегодная деловая встреча IFAB, на которой было принято решение, что прямое объявление судьями решений, принятых при участии системы VAR, как на стадионе, так и через вещательные компании, будет опробовано в течение 12 месяцев на международных турнирах.

Ранее судей на VAR отстранили от работы после ошибки в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

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